Після підписання закону про депозитарний облік як ніколи необхідний діалог - голова УБ

Після підписання Президентом України Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» ринок як ніколи потребує діалогу між супротивниками й тими, хто підтримує цей закон. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова правління Української біржі Олег Ткаченко.

За його словами, результатом цього діалогу має стати вироблення узгодженої позиції між усіма зацікавленими сторонами. "Я сподіваюся, що тепер все-таки між усіма зацікавленими сторонами відбудеться нормальна дискусія, чого поки не було", - зазначив він. "У рамках цієї дискусії я б хотів, щоб ми прийшли до якогось спільного знаменника", - додав О.Ткаченко. Зокрема, за його словами, може йтися про внесення поправок до цього закону.

Він також додав, що фондовики "не залишать спроб достукатися" до Президента, інших найвищих органів влади, регулятора, інших відомств зі своєю позицією стосовно цього закону. Він також висловив упевненість, що в цьому питанні українських фондовиків підтримають іноземні інвестори та експерти.

Нагадаємо, раніше голова Української біржі і ряд відомих на ринку фондовиків неодноразово критикували цей закон. За їхніми словами, ринок не зможе працювати за встановленими законом «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» правилами. Зокрема, на їхню думку, цим законом на ринку фактично створюється монополіст - Розрахунковий центр, що в свою чергу може відлякати іноземних інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня ц.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення в цілому Верховною Радою його перейменовано на Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр. Ця норма викликала критику з боку фондовиків, які звинуватили державу в спробі монополізувати послуги розрахунку й клірингу на фондовому ринку.

Після цього Українська біржа заявила про можливе закриття в разі підписання Президентом України Закону "Про депозитарну систему України".

На знак протесту 20 вересня Українська біржа з 10:00 до 11:00 припиняла свою роботу.

1 жовтня ц.р. стало відомо, що Президент України 22 вересня ц.р. підписав Закон України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів»