"Газконтиненталь" планує купити Харківську ТЕЦ-5

Сімферопольська компанія "Газконтиненталь" заявила про свої плани щодо купівлі 100% акцій Харківської ТЕЦ-5. Про це йдеться в розміщеному в пресі повідомленні компанії. Нагадаємо, Фонд державного майна України в серпні п.р. затвердив план приватизації 100% акцій Харківської ТЕЦ-5. Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5 забезпечує енергією і теплом промислові і комунальні об'єкти Харкова. ТОВ "Газконтиненталь" (Сімферополь, Крим) разом з "Чорноморнафтогазом" займалися експлуатацією Фонтанівського нафтогазоконденсатного родовища.

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