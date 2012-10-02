Український ринок акцій у вівторок перебуває у «червоній зоні» - експерт

Український ринок акцій у вівторок, 2 жовтня, перебуває у «червоній зоні», зниження ринку відбувається на зовнішніх новинах.

Як повідомляє сайт Української біржі, станом на 12.05 за київським часом індекс Української біржі знизився на 1,71% - до 1004,17 пункта.

Як прокоментували УНІАН в інвестиційній компанії Eavex Capital, зовнішній фон у вівторок у першій половині дня є помірно негативним. Європейські індикатори коректуються після вчорашнього значного зростання. У Росії торги також почалися зниженням.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 1 жовтня, зріс на 1,37% - до 1021,66 пункта. Індекс ПФТС підвищився на 0,45% - до 371,11 пункта.