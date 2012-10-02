Торги акціями KDD Group на Лондонській біржі може бути призупинено 3 жовтня

Девелоперська компанія KDD Group очікує, що торгівля її акціями на AIM Лондонській біржі може бути зупинена 3 жовтня о 07.00 за Лондонським часом. Про це йдеться в спеціальному звіті компанії (Valuation Report and Delisting Update), опублікованому на Лондонській біржі.

«Компанія очікує, що допуск її простих акцій до торгів на AIM буде відмінено з 7:00 завтрашнього дня”, - сказано в повідомленні.

Крім того, у звіті наведено результати оцінки портфоліо проектів девелопера, виконані компанією DTZ Kiev B.V., яка розробила 2 схеми оцінки майна — в умовах вимушеного продажу і на основі ринкових цін.

Згідно з першою схемою, проект Lucky оцінено в 847 тис дол. (ринкова ціна - 1,105 млн. дол.), Zhytomyr Highway — 5,319 млн. дол. (6,86 млн. дол.), Kureni - 1,418 млн. дол. (1,89 млн. дол.), World Trade Center - -3175 млн. дол. (1,957 млн. дол.), Diplomat Park — 393 тис. дол. (1,136 млн. дол.), Metro — 739 тис. дол. (739 тис. дол.), PecherSky- -175 тис. дол. (5,657 млн. дол.).

Як повідомляв УНІАН, раніше девелоперська компанія KDD Group заявляла про продовження оптимізації свого портфеля і про заходи із зменшення поточної заборгованості. На погашення заборгованості планувалося спрямувати кошти від продажу проектів Sky Towers і Zazimye.

Довідка УНІАН. KDD Group розвиває диверсифікований портфель проектів у сфері нерухомості, зокрема займається будівництвом офісних і житлових комплексів, торгових центрів, готелів.

KDD Group розвиває дев'ять проектів, серед яких два перебувають на стадії активного будівництва, а сім - на різних стадіях проектування і розробки. Всі проекти, загальною площею близько 2,7 млн. кв. м, розміщені в Києві, за винятком одного житлового проекту, який розташований у Львові.

На момент виходу останньої звітності компанії наприкінці червня 2011 року загальна заборгованість KDD становила 108,4 млн. євро.

Восени 2011 року 68,2% акцій KDD Group за 16 млн. придбала компанія Groumon Development, співвласником якої є Андрій Веревський, співвласник і голова сільськогосподарського холдингу Kernel Group.