Українська біржа закликає фондовиків виступити за доопрацювання закону про депозитарну систему
Українська біржа закликала фондовиків підтримати пропозицію про доопрацювання Закону "Про депозитарну систему України", який викликав широкий резонанс на фондовому ринку і який 22 вересня ц.р. був підписаний Президентом України.
Про це йдеться у відкритому зверненні до учасників ринку, розміщеному на офіційному сайті біржі.
"На нашу думку, введення в дію зазначеного закону матиме вкрай негативні наслідки для інвестиційної привабливості України, оскільки фактично вводиться монополія на клірингові та розрахункові послуги щодо операцій з цінними паперами, - наголошується у зверненні. - Наше звернення, разом з опублікованим 20 вересня 2012 відкритим листом учасників фондового ринку до Президента України, має на меті добитися перегляду парламентом окремих положень Закону, що порушують Конституцію України і суперечать рекомендаціям міжнародних організацій", - додають автори звернення.
На сайті біржі в режимі он-лайн також проводиться голосування учасників ринку за підтримку даної ініціативи.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня ц.р. ухвалила Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після прийняття в цілому Верховною Радою він перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр. Дана норма викликала критику з боку фондовиків, які звинуватили державу в спробі монополізувати послуги розрахунку і клірингу на фондовому ринку.
Після цього Українська біржа заявила про можливе закриття в разі підписання Президентом України закону "Про депозитарну систему України".
На знак протесту 20 вересня українська біржа з 10:00 до 11:00 припиняла свою роботу.
1 жовтня ц.р. стало відомо, що Президент України 22 вересня ц.р. підписав Закон України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів».