ФДМУ розірве угоду про управління "Президент-готелем "Київський" із Держуправсправами

Кабінет міністрів України доручив Фонду державного майна України (ФДМУ) розірвати укладену з Державним управлінням справами Генеральну угоду про передачу повноважень із управління державними корпоративними правами готелю "Президент-готель "Київський".

Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 1 жовтня ц.р. № 726-р, оприлюдненому на урядовому сайті.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 6 квітня 2000 р. № 165 «Президент-готель «Київський» було передано в управління Держуправління справами.

Довідка УНІАН. Загальна площа готелю «Президент-готель «Київський» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12) становить близько 33 тис. кв. м. Загальна кількість номерів - 343.