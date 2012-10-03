На українському ринку акцій другий день спостерігається значне зниження. Як повідомляє сайт Української біржі, індекс UX станом на 14:16 знизився на 2,68% - до 961,37 пункта.

Зниження індексу відбувається за вкрай невеликих обсягів торгів - 6,8 млн. грн.

Водночас на світових ринках спостерігається різноспрямована динаміка. Так, британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,11% - до 5815,56 пункта, німецький DAX підвищився на 0,10% - до 7312,97 пункта, французький CAC-40 опустився на 0,20% - до 3407,34 пункта.

Нагадаємо, український фондовий ринок закінчив вчорашню торгову сесію значним зниженням. Індекс UX за підсумками торгів 2 жовтня знизився на 3,3% - до 987,86 пункта.