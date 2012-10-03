Індекс Української біржі знизився на 1,90%, індекс ПФТС - на 1,42%
18:26, 03 жовтня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 3 жовтня, знизився на 1,90% - до 969,08 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 67,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,5 млн грн, на строковому ринку - 38,8 млн грн.
Лідером підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Центренерго" (-3,82%) і "Азовсталі" (-3,07%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,42% - до 365,76 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 38 млн грн, з них на ОВДП припало 28 млн грн, на облігації підприємств - 5,5 млн грн, на місцеві позики - 3,5 млн грн.
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