Основний тиск на котирування українських акцій у середу чинив іспанський фактор – експерт

Основний тиск на котирування українських акцій у середу, 3 жовтня, продовжував чинити іспанський фактор.

Про це УНІАН повідомив аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його словами, «песимізм інвесторів був продиктований заявою прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя про те, що уряд країни поки що не має наміру вдаватися до зовнішньої фінансової допомоги. Трейдери побоюються, що таке рішення посилить і без того напружену боргову ситуацію в європейському регіоні».

Аналітик додав, що додатковим негативом для гравців у середу стали слабкі статдані з КНР, які вказують на погіршення ділової активності в китайському секторі послуг. Значення показника PMI у вересні становило 53,7 пункта проти 56,3 пункта в серпні.

Як відзначив О.Кушнарьов, торги на українському фондовому ринку в середу проходили в негативній зоні. Серед аутсайдерів сесії з представників індексного кошика Української біржі опинилися акції «Центренерго», які подешевшали на 3,82%. Динаміку, гіршу за ринок, у першому ешелоні також показали папери «Азовсталі» (-3,07%), «Укрсоцбанку» (-2,57%), «Донбасенерго» (-2,05%) і Алчевського МК (-1,94%).

За інформацією аналітика, «стартове падіння на зарубіжних майданчиках негативно позначилося на відкритті вітчизняного ринку в середу. З виходом європейської макростатистики, яка виявилася здебільшого кращою за прогнози, негатив на біржах Старого Світу почав слабшати». Так, роздрібні продажі в єврозоні в серпні зросли на 0,1%, тоді як очікувалося скорочення обсягу продажів на 0,1%. Крім того, в кращий бік було переглянуто значення зведеного індексу ділової активності єврозони за вересень. На відміну від європейських колег, українські торговці майже не звернули уваги на оприлюднену статистику.

О.Кушнарьов вважає, що «хороші статистичні дані зі США на якийсь час поліпшили настрій гравців Української біржі в середу, проте повністю відіграти втрати покупцям виявилося не під силу». За даними ADP, приріст числа зайнятих в економіці США у вересні становив 162 тис. при прогнозі 140 тис. Вересневе значення індексу ділової активності в американському секторі послуг зросло до 55,1 пункта, відновивши піврічний максимум.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 3 жовтня, знизився на 1,90% – до 969,08 пункта. Загальний обсяг торгів становив 67,3 млн. грн.

Індекс ПФТС впав на 1,42% – до 365,76 пункта. Загальний обсяг торгів становив 38 млн. грн.