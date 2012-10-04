Італійська Eni завершила операцію з купівлі контрольного пакету «Західгазінвесту»

Італійська нафтогазова компанія Eni завершила операцію з придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест» у британської Cadogan Petroleum Plc і НАК "Надра України".

Як мовиться у повідомленні компанії Cadogan, яке має у своєму розпорядженні агентство УНІАН, Eni отримала право видобутку газу шляхом придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест», яка володіє ліцензією на видобування сланцевого газу у Львівському вугільному басейні.

Згідно з угодою, Eni одержує контрольний пакет «Західгазінвесту» від учасників спільної діяльності і повинна забезпечити фінансування програми первинної розвідки. Після укладення договору Cadogan залишає за собою право власності на 15% «Західгазінвесту».

Cadogan надалі залишається оператором традиційної діяльності на Дебеславецькій і Черемхівській ділянках і зберігає за собою результати діяльності на двох вказаних ділянках.

Зараз «Західгазінвест» володіє правом користування надрами на дев'яти ліцензійних ділянках сланцевого газу Львівського басейну, площа яких становить близько 3800 квадратних кілометрів.

Експерти називають Львівський басейн одним із найпривабливіших у Європі для розвідки нетрадиційного газу, оскільки він є продовженням Люблінського басейну в Польщі, який вже привернув значну увагу нафтогазових компаній світу.

Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність у 70 країнах світу. Добовий видобуток нафти і газу – 1,74 млн. барелів нафтового еквівалента. Доведені запаси – 6,84 млрд барелів нафтового еквівалента. Компанія веде розвідку і видобуток нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі і Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і співоператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).