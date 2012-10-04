Ситуація в Європі вчора негативно вплинула на фондові ринки – експерти

Ситуація невизначеності в Європі чинила вчора негативний вплив на фондові ринки.

Так прокоментували УНІАН підсумки вчорашніх торгів на ринку акцій в брокерській компанії "Відкриття".

Як нагадали в компанії, український ринок провів вчора весь день у мінусі, індекс Української біржі за підсумками середи знизився на 1,9% - до 969,08 пункта.

Аналітики відзначають, що негативний вплив на міжнародні фондові ринки вчора чинила ситуація в Іспанії, де продовжують обговорювати і розмірковувати про звернення по допомогу.

Водночас торги у США завершилися підвищенням індексів. Індекс Dow Jones зріс на 0,09% - до 13494,61 пункта, SNP 500 зріс на 0,36% - до 1450,99 пункта.

У компанії також відзначили, що наступний день може виявитися досить цікавим. Перш за все, на думку аналітиків, інтерес представляють засідання Банку Англії і ЄЦБ, очікується також оприлюднення статистики, зокрема щодо первинних звернень за допомогою з безробіття у США, замовлення в обробній промисловості США.