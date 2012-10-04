АМКУ розробив процедуру звільнення від відповідальності за участь у картелях

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розробив порядок звільнення від відповідальності за участь у картелях (програма «Ліненсі») у разі добровільної заяви про співпрацю з комітетом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер на брифінгу повідомив перший заступник голови комітету Рафаель Кузьмін.

«На будь-якій стадії розслідування тому, хто розкриває картельну змову, безумовно, ми забезпечуємо конфіденційність, він має право за певних обставин на звільнення від відповідальності повністю», - відзначив він.

За словами Р.Кузьміна, в інших країнах, якщо учасник змови на ринку звертається з відповідною заявою про участь у картелі до початку порушення справи, то він звільняється від штрафних санкцій. У разі, якщо справу вже порушено, то покарання у даній справі буде пом'якшено — у різних країнах від 20% до 50% суми штрафу. «В світі зростають обсяги даної програми, а також кількість охочих вийти з картелів. Йде зростання на території ЄС, Росії, Японії», - заявив перший заступник голови комітету.

Як повідомила заступник голови АМКУ Лариса Колісник, у комітеті не чекають «черги охочих» заявити про участь у картелі. Також вона відзначила, що в подальшому заходи до учасників картелів, які заявляють про свою участь у них, можуть бути посилені. Наприклад, може бути введено певний штраф у разі звернення до АМКУ з відповідною заявою після порушення справи, а не до цього.

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Нагадаємо, згідно із Законом «Про захист економічної конкуренції», здійснення антиконкурентних дій передбачає штраф у розмірі 10% доходу підприємства від реалізації продукції. Антимонопольний комітет розробив і затвердив порядок звільнення від відповідальності за здійснення антиконкурентних дій (програма «Ліненсі»). Даний порядок зареєстровано Міністерством юстиції 7 вересня 2012 року.