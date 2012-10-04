На українському ринку акцій триває значне зниження

На українському ринку акцій третій день поспіль триває значне зниження.

Як повідомляє сайт Української біржі, станом на 14.00 за київським часом індекс Української біржі знизився на 2,76% - до 942,31 пункта.

Загальний обсяг торгів на біржі становив близько 43,5 млн грн.

Водночас на європейських ринках спостерігається незначне підвищення. Так, британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,16% - до 5835,37 пункта, німецький DAX підвищився на 0,05% - до 7325,82 пункта, французький CAC-40 підвищився на 0,17% - до 3411,72 пункта.

Нагадаємо, за підсумками торгів 2 жовтня індекс Української біржі знизився на 3,3%, за підсумками торгів 3 жовтня - на 1,90%.