Індекс Української біржі знизився на 2%, індекс ПФТС - на 1,9%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 4 жовтня, знизився на 2,00% - до 949,72 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 188,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 139 млн грн, на строковому ринку - 49,8 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, які найактивніше торгуються стали цінні папери Алчевського меткомбінату (-3,05%), Авдіївського коксохіму (-3,03%), "Укрнафти" (-2,87%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,90% - до 358,81 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 277,6 млн грн, з них на ОВДП припало 276 млн грн, на акції - 1,4 млн грн.