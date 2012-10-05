4-й день падіння на ринку акцій: індекс Української біржі знизився на 1,17%

На українському ринку акцій четвертий день поспіль триває значне зниження.

Як повідомляє сайт Української біржі, станом на 12.02 за київським часом індекс Української біржі знизився на 1,17% - до 938,62 пункта.

Загальний обсяг торгів на біржі становив близько 29 млн. грн.

Водночас на європейських ринках спостерігається незначне підвищення. Так, британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,18% - до 5838,19 пункта, німецький DAX підвищився на 0,25% - до 7323,52 пункта, французький CAC-40 підвищився на 0,47% - до 3417,08 пункта.

Нагадаємо, за підсумками торгів 2 жовтня індекс Української біржі знизився на 3,3%, за підсумками торгів 3 жовтня - на 1,90%, 4 жовтня індекс знизився на 2%.