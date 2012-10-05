«Фінекс-Україна» перепродала куплені в держави акції «Полтавагазу»

Інвестиційна компанія «Фінекс-Україна», яка займалася протягом останніх двох місяців купівлею акцій облгазів, перепродала фізичній особі 26% акцій підприємства з газопостачання та газифікації «Полтавагаз».

Про це йдеться в повідомленні "Полтавагазу", оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, пакет акцій енергокомпанії, що належать фізособі, збільшився з 40,47% до 66,47%.

До останнього часу 40,47% акцій «Полтавагазу» володіла Віра Четверикова.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці серпня поточного року компанія «Фінекс-Україна» стала переможцем приватизаційного аукціону з продажу 25% підприємства з газопостачання та газифікації «Полтавагаз», запропонувавши за пакет 20,305 млн грн.

Конкурент переможця - група компаній «Співдружність» запропонувала за пакет стартову ціну - 20,1 млн грн.

Таким чином, в ході аукціонних торгів був зроблений один крок на 205 тис. грн.

Компанія «Одесагаз», що претендувала на актив не була допущена Фондом держмайна до участі в аукціоні у зв'язку з ненаданням інформації про своїх кінцевих власників.

Довідка УНІАН. ПАТ "Полтавагаз" (Полтава) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям в Полтавській області.

Компанія закінчила 2011 рік з чистим прибутком у розмірі 11,042 млн грн.

«Фінекс-Україна» входить до групи компаній «Фінекс», яка включає в себе компанію з управління активами «Фінекс-Капітал», аудиторську фірму «Фінекс-аудит», а також юридичну компанію «Фінекс-Право».