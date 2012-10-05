Індекс Української біржі підвищився на 0,77%, індекс ПФТС знизився на 1,54%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 5 жовтня, підвищився на 0,77% - до 957,06 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 90,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 39 млн грн, на строковому ринку - 51 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (+3,57%), Алчевського меткомбінату (+2,96%), "Азовсталі" (+2,63%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,54% - до 353,28 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 34,2 млн грн, з них на ОВДП припало 32,6 млн грн, на акції - 1 млн грн.