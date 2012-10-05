Fitch знизило рейтинг американської Hewlett-Packard

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги корпорації Hewlett-Packard (HP), одного з найбільших світових виробників комп'ютерної техніки, а також його дочірнього підприємства Electronic Data Systems LLC (EDS), включаючи довгостроковий і короткостроковий рейтинги дефолту емітента, до "A-" і "F2" з "A" і "F1" відповідно, повідомляють РІА «Новости».

На пониження рейтингів компанії вплинуло погіршені прогнози щодо розвитку бізнесу HP в поточному і наступному роках, складна ринкова ситуація, тиск цінової конкуренції, а також недостатні обсяги інвестицій у розвиток послуг в галузі IT і в НДДКР в попередні роки.

"Fitch вважає, що віддача від інвестицій в ці галузі, найімовірніше, займе кілька років, що пов'язано з нинішнім ризиком зниження рентабельності HP і можливими оборудками з придбання активів, необхідних для підтримки конкурентоспроможності компанії", - йдеться в документі.

Раніше, 3 жовтня, гендиректор HP Мег Вітман (Meg Whitman) повідомила, що за підсумками 2013 фінроку компанія очікує чистий прибуток в перерахунку на одну звичайну акцію не за стандартами US GAAP в діапазоні 3,40-3,60 долара за акцію.

При цьому аналітики, опитані агентством Thomson Reuters, прогнозували показник на рівні 4,18 долара за акцію.

Стабільний прогноз за рейтингом HP, на думку аналітиків Fitch, підтримують широке портфоліо пропонованої продукції, географічно диверсифікована дохідна бази - близько 66% від доходів HP отримує за межами США, а також сильна ринкова позиція компанії.

Чистий збиток Hewlett-Packard в третьому кварталі 2012 фінроку, що завершився 31 липня, становив за US GAAP 8,86 мільярда доларів проти прибутку в 1,9 мільярда доларів за аналогічний період минулого року. Однією з головних причин збитку стало рішення HP добровільно списати 8 мільярдів доларів з прибутку сервісного підрозділу.

Hewlett-Packard була утворена в 1939 році. Штаб-квартира знаходиться в Пало-Альто (Каліфорнія). HP є постачальником технологій і рішень в області IT-інфраструктури, персональних обчислювальних систем і пристроїв доступу.