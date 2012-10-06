Дружківський машзавод і його облігації на 250 млн грн одержали кредитний рейтинг «uaAA-»

«Українське кредитово-рейтингове агентство» (UCRA) оголосило про присвоєння довгострокового кредитного рейтингу «uaAA–» ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» і його облігаціям серій «А-Е» на суму 250 млн грн, яке входить до групи “Гірничі машини” Ріната Ахметова

Як зазначається у повідомленні рейтингового агентства, прогноз рейтингу «стабільний».

За інформацією UCRA, рівень кредитних рейтингів підтримується входженням підприємства до складу машинобудівного холдингу, який посідає лідируючі позиції у сегменті виробництва гірничо-шахтного устаткування, а також широкою номенклатурою продукції і послуг, які надаються, що забезпечує стабільний попит на продукцію.

Водночас рівень кредитних рейтингів обмежується, зокрема, значним обсягом активів, які є заставою по банківських кредитах групи, а також посиленням конкуренції на ринку гірничо-шахтного устаткування, зокрема за рахунок іноземних виробників.

Прогноз рейтингу «стабільний» свідчить про відсутність передумов для зміни рейтингу.

Нагадаємо, 10 вересня наглядова рада ПАТ «Дружківський машзавод» ухвалила рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій п'ятьма серіями (A, B, C, D і E).

Залучені кошти планується використовувати в рамках інвестиційної програми 2012-2013 рр., направленої на збільшення обсягів виробництва, оновлення і ремонт існуючих виробничих потужностей, а також на поповнення оборотних коштів.

За підсумками 2011 року Дружківський машзавод збільшив чистий прибуток на 84,7% порівняно з 2010 роком - до 184,532 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дружківський машзавод» є найбільшим у СНД виробником гірничо-шахтного устаткування, а по окремих видах устаткування є монополістом у Східній Європі. Завод є одним з основних активів найбільшого в Україні машинобудівного холдингу з виробництва гірничо-шахтного устаткування – Групи «Гірничі машини», яка, у свою чергу, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Крім ПАТ «Дружківський машзавод» до групи «Гірничі машини» входять АТ «Горлівський машинобудівник», ПАТ «Донецький енергозавод», ПАТ «Донецькгірмаш», ПрАТ «Криворізький завод гірничого устаткування», ВАТ «Кам’янський машинобудівний завод», ТОВ «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини», ТОВ «Гірничі машини – Система якості», ТОВ «Сервісна компанія «Гірничі машини», ТОВ «Гірничі машини рус».