Помилка на біржі коштувала фондовому ринку Індії 60 мільярдів доларів

14:00, 06 жовтня 2012
Фондовий ринок
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Індійські компанії подешевшали на 60 мільярдів доларів після збою на фондовій біржі в Мумбаї. Про це пише Lenta.ru з посиланням на The Financial Times.

Збій стався в п'ятницю, 5 жовтня. Неполадки призвели до того, що трейдери протягом деякого часу не змогли відправляти заявки. В результаті протягом кількох хвилин фондовий індекс Індії Nifty обвалився на 15,6 відсотка. У Національній біржі Індії (NSE) заявили, що збій стався через 59 неправильних запитів, направлених групою трейдерів. Біржа відмінила помилкові заявки і торги відновили через 15 хвилин.

За даними біржі, неправильні заявки на суму в 125 мільйонів доларів направив індійський інвестиційний фонд Emkay Global. Індійський фінансовий регулятор Securities & Exchange Board of India має намір визначити, чи були помилки допущені людиною або причиною збою стали дії робота.

Біржа в Мумбаї є однією з трьох великих торгових майданчиків Індії. Крім неї значна частина торгів проходить на Bombay Stock Exchange в Бомбеї (є найстарішою в Азії) і біржі United Stock Exchange. В країні ще є кілька бірж, але на них проходить менша кількість торгів.

Останнім часом ЗМІ неодноразово повідомляли про великі помилки на біржах, але в основному вони були викликані роботами - спеціальними торговими програмами, які на підставі закладеного в них алгоритму приймають інвестиційні рішення. Зокрема, на початку серпня через прорахунок біржового робота американська брокерська компанія Knight Capital втратила близько 400 мільйонів доларів.

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