Європейські та український ринки акцій почали тиждень зі зниження

Європейські ринки акцій почали тиждень зі зниження. Як повідомляють сайти провідних європейських торговельних майданчиків, на 11:10 за київським часом британський індекс FTSE 100 опустився на 0,78% - до 5825,43 пункта, німецький DAX опустився на 1,40% - до 7294,67 пункта, французький CAC-40 опустився на 1,24% - до 3414,29 пункта.

Індекс Української біржі станом на 11:30 за київським часом знизився на 0,76% - до 949,83 пункта.

Раніше американський індекс S&P 500 перервав чотириденне зростання у п'ятницю зниженням через побоювання інвесторів напередодні сезону квартальної звітності, який відкривається цього тижня.