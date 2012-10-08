Шанси на корекцію фондових ринків у жовтні досить великі – експерт

Шанси на корекцію фондових ринків у жовтні досить великі, вважає аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

Про це мовиться у його коментарі, переданому УНІАН.

За словами аналітика, «позитивний сюрприз від публікації економічних даних, який дозволив зняти питання корекції на декілька днів, уже поступається місцем помірному песимізму. У такій ситуації українському ринку знову доведеться найважче. Єдиний варіант, за якого ми побачимо зростання за підсумками місяця, – це несподівано сильні звіти компаній, що можливе лише за умови формування занижених очікувань».

Як відзначив П.Ільяшенко, поточний тиждень буде не таким багатим на економічні події, як попередній. Принаймні публікації даних не будуть такими концентрованими. З іншого боку, в інвесторів з'явиться новий привід для розчарування або радості – квартальні звіти компаній.

«Спочатку мова йтиме про формальний старт сезону звітів у США, потім наступного тижня сезон звітів уже почне чинити серйозний вплив на динаміку ринків. І лише в другій половині 20-х чисел місяця очікується короткий, але інтенсивний сезон звітів в Україні», - повідомив аналітик.

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