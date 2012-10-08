Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) схвалила положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, у яких основну діяльність здійснюють особи, що є профучасниками фондового ринку, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні регулятора 2 жовтня ц.р.

Як відзначили в комісії, вказаний документ насамперед прописує вимоги до регулювання діяльності фінансових груп у частини мінімізації ризиків діяльності як окремих їх учасників, так і ризиків самих груп, а також отримання від них консолідованої звітності. Зокрема, положення визначає особу, що відповідає за таку діяльність, її функції та обов'язки, а також механізм узгодження такої особи регулятором.

Крім того, документ визначає порядок подання звітності в комісію такою особою, а також встановлює обмеження і ліміти діяльності учасників небанківської фінансової групи. Так, для учасників цієї групи встановлюються певні умови для отримання кредитів, позик і видачі векселів на суму, що перевищує активи всіх установ, що входять до групи. Також такі установи не зможуть укладати цивільно-правові угоди без спеціального узгодження з іншими учасниками своєї групи.

Найближчим часом проект положення буде направлено у профільні міністерства і відомства на узгодження, а також оприлюднено на офіційному сайті регулятора.