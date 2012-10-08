Обсяг торгів на "Українській біржі" минулого тижня виріс на 17,2%

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" за тиждень з 1 по 5 жовтня виріс на 17,2% - до 486,9 млн грн., Повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку "Української біржі" становить 209 млн грн, обсяг торгів цінними паперами за тиждень виріс на 52,56% - до 277,6 грн.

За підсумками торгів за минулий тиждень індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", знизився на 5,04% - до 957,06 пункта.

Станом на 4 жовтня для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на "Українській біржі", у депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 50,8 млн грн та цінні папери на суму 740 млн грн.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Центренерго" (CEEN), вплив яких становив -12,52 індексних пункта, "МК Азовсталь" (AZST) (-7,57) і ПАТ "Донбасенерго" (DOEN) ( -7,22).

Лідерами обороту за тиждень стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів по яких становив 12 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 10,5 млн грн, далі йде "Авдіївський коксохімічний завод" - 3,6 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 27,4%, 23,61% і 8,12% відповідно.