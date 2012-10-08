Індекс Української біржі впритул наблизився до точки перепроданості - експерти

Індекс Української біржі в кінці минулого тижня впритул наблизився до точки перепроданості, тому найбільш імовірно, що на поточному тижні ринок увійде в бічний тренд.

Таку думку висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їх словами, після півмісячного спаду провідні фондові майданчики на минулому тижні повернулися у висхідний тренд. Зокрема, американський індекс Доу-Джонса в п'ятницю, 5 жовтня, оновив 52-тижневий максимум, а індекс S&P впритул до нього наблизився.

Як вважають аналітики, основним драйвером зростання ринків акцій на минулому тижні була статистика щодо ринку праці США. Більшість статистичних показників, що надходили протягом тижня, виявлялися кращими за очікування. Проте найбільший сюрприз був піднесений в п'ятницю, коли стало відомо, що у вересні рівень безробіття в США знизився до 7,8% з 8,1% місяцем раніше. Ця новина була настільки несподіваною, що в засобах масової інформації відразу ж стали обговорюватися версії навмисного завищення урядом статистичних даних і недоліків методології визначення рівня безробіття на підставі опитувань населення.

На думку аналітиків, європейська статистика минулого тижня не принесла настільки приємних сюрпризів, проте і серйозних прикростей не послідувало. Загальний рівень безробіття в єврозоні в серпні склав 11,4%, що в точності збіглося з прогнозами. Обсяг роздрібних продажів у серпні збільшився на 0,1% в порівнянні з попереднім місяцем, тоді як аналітики чекали, що показник знизиться на 0,1%.

Аналітики відзначають, що посилилася невизначеність з приводу звернення Іспанії за допомогою до Євросоюзу. До кінця тижня стало зрозуміло, що уряд Іспанії вважає за краще почекати з цим рішенням. Зокрема, міністр економіки країни Луїс де Гіндос, виступаючи з лекцією в Лондонській школі економіки, заявив, що Іспанії не потрібна фінансова допомога, а рішення треба шукати лише в скороченні бюджетного дефіциту.

Як повідомляють аналітики, поточний торговий тиждень в США буде скороченим, так як в понеділок, 8 жовтня, буде святкуватися день Колумба. Європейські інвестори очікуватимуть виходу статистичних даних щодо промислового виробництва в Німеччині, Франції та Італії.

За словами аналітиків, на минулому тижні ринок українських акцій продовжував перебувати в песимістичному настрої. Індекс Української біржі закрився в п'ятницю, 5 жовтня, на позначці 957,06 пункта, втративши за тиждень ще 5%. «Ведмежі» настрої запанували на ринку у вівторок, 2 жовтня, і вже в середині дня індекс УБ опустився нижче позначки 1000 пунктів. Песимістичні настрої на ринку посилилися, коли стало відомо, що у Верховній Раді 2 жовтня був зареєстрований законопроект, що вносить значні зміни в оподаткування операцій з цінними паперами.

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