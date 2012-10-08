Індекс Української біржі знизився на 1,13%, індекс ПФТС - на 0,58%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 8 жовтня, знизився на 1,13% - до 946,24 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 71,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 31 млн грн, на строковому ринку - 40,7 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрнафти" (-2,43%), "Азовсталі" (-2,07%), Алчевського меткомбінату (-2,01%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,58% - до 351,23 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 529 млн грн, з них на ОВДП припало 258 млн грн, на облігації підприємств - 270 млн грн, на акції - 0,9 млн грн.