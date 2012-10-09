Вартість акцій Sharp впала до мінімуму за 38 років

Акції японського виробника електроніки Sharp Corp. дешевшають у ході торгів вівторка, 9 жовтня, більш ніж на 13% і торгуються на мінімальному рівні за останні 38 років, після того як Goldman Sachs Group понизив рейтинг цінних паперів компанії до "продавати".

Зокрема, акції Sharp вже впали в ціні на 13,56% - до 153 єн за акцію, передає Bloomberg.

28 вересня Sharp домовилася з Bank of Tokyo Mitsubishi і Mizuho Corporate Bank про надання компанії синдикованого кредиту в розмірі 360 мільярдів єн (4,64 мільярда доларів).

Крім того, на вартості акцій позначилося повідомлення, що потенційний інвестор Hon Hai Precision Industry Co. пропонує Sharp розділити бізнес з виробництва рідкокристалічних дисплеїв.

За підсумками першого кварталу 2012-2013 фінроку японський виробник електроніки збільшив чистий збиток майже втричі, до 1,76 мільярда доларів проти чистого збитку в 627,2 мільйона доларів роком раніше.