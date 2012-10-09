Ринок акцій вже якийсь час не надає значення грецьким «проблемам» - експерт

Ринок акцій вже якийсь час не надає значення грецьким «проблемам», що видно зі зниження прибутковості боргових зобов'язань і зростання фондового ринку країни.

Таку думку висловив в коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

За його словами, «у вівторок знайдеться місце для гарячого обговорення нічим не примітної для ринків події - візиту Ангели Меркель до Греції. Найімовірніше, тренд із вербального заохочення зусиль грецького уряду залишиться в силі, але ніяких важливих заяв зроблено не буде. Тому зміна новинного фону упродовж дня навряд чи буде критична».

Як відзначає П.Ілляшенко, в понеділок вранці однією з тем для обговорення було пониження прогнозу темпів економічного зростання в Азії. Тепер про зниження прогнозу зростання світової економіки говорить і МВФ. Однак всупереч цим заголовкам ще вчора було зростання новозеландського та австралійського долара (що дивно, якщо ринок турбується про ситуацію в Азії). Сьогодні фондові індекси в Азії і зовсім ростуть.

«Це говорить про те, що інвестори більшою мірою стурбовані майбутнім сезоном звітів, ніж змінами надто оптимістичних економічних прогнозів», - вважає аналітик.