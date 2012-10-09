Інвестори побоюються, що звіти компаній за третій квартал не виправдають очікувань - експерти

Інвестори побоюються, що результати компаній за третій квартал 2012 року можуть не виправдати очікувань.

Таке припущення висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони відзначають, що в США у вівторок, 9 жовтня, стартує корпоративний сезон звітності за третій квартал 2012 року.

За інформацією аналітиків, світові фондові індекси в понеділок, 8 жовтня, зафіксували зниження. У Європі інвестори побоювалися, що підсумки зустрічі міністрів фінансів країн єврозони принесуть лише чергові зволікання в ухваленні рішень, необхідних для виходу з кризи в регіоні. Найважливішою новиною виявилася публікація МВФ прогнозів щодо світової економіки. Існує загроза глибшого падіння світової економіки, заявив Фонд, знизивши зростання світового ВВП до 3,3% в 2012 і 3,6% в 2013.

На вітчизняному ринку в першій половині дня 8 жовтня індекс Української біржі зафіксував зростання на закритті коротких позицій. У другій половині сесії UX під впливом зовнішнього негативу пішов у червону зону і закрився зниженням.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 8 жовтня, знизився на 1,13% - до 946,24 пункта. Загальний обсяг торгів становив 71,9 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 0,58% - до 351,23 пункта. Загальний обсяг торгів становив 529 млн грн.

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