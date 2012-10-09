На європейських та українських ринках акцій другий день спостерігається зниження

На європейських і українських ринках акцій другий день спостерігається зниження. Як повідомляють сайти провідних європейських торгових майданчиків, до 12:00 за київським часом британський індекс FTSE 100 опустився на 0,26% - до 5826,82 пункта, німецький DAX опустився на 0,43% - до 7260,07 пункта, французький CAC-40 опустився на 0,06% - до 3404,57 пункта.

Індекс Української біржі знизився на 0,42% - до 942,25 пункта.

Нагадаємо, МВФ знизив прогноз зростання світової економіки другий раз з квітня, попередивши США і Європу, що їхня нездатність вирішити економічні проблеми посилить ситуацію в глобальній економіці.