Центральний депозитарій може бути створено на базі НДУ – Прасолов

Центральний депозитарій, створення якого прописане у недавно прийнятому Верховною Радою Законі про депозитарну систему, може бути створений на базі Національного депозитарію України.

Про це повідомив в інтерв'ю каналу БТБ голова ради Національного банку України Ігор Прасолов.

"Я думаю, що потрібно створювати центральний депозитарій на базі Національного депозитарію України, там велика частка державної власності, яка з часом буде також зменшена до 25%, - відзначив він. - Що стосується депозитарію Національного банку України, то він також виконуватиме свої функції, оскільки в законі прописано, що він є депозитарієм із державних цінних паперів, - сказав І.Прасолов. - Він, умовно кажучи, є центральним депозитарієм із випуску державних облігацій, він сьогодні таким є, таким він і залишиться".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня п.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення в цілому Верховною Радою його перейменовано на Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачене створення центрального депозитарію, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр. Ця норма викликала критику з боку фондовиков, які звинуватили державу у спробі монополізувати послуги розрахунку і клірингу на фондовому ринку.

1 жовтня п.р. стало відомо, що Президент України 22 вересня п.р. підписав Закон України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів».

У даний час на українському фондовому ринку працюють "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" і Національний депозитарій України. Ще один депозитарій функціонує при Національному банку України.