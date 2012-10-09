Кабмін пропонує ВР зробити обов'язковими висновки українських аудиторів для ліцензії на фондовому ринку

Кабінет міністрів України направив до Верховної Ради законопроект, в якому пропонується зробити обов'язковим підтвердження українськими аудиторами висновків іноземних аудиторів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку компанією, що має іноземних засновників.

Як повідомляє сайт ВР, відповідний законопроект № 11308 зареєстровано на сайті ВР 8 жовтня ц.р.

Даним законопроектом також пропонується при отриманні юрособою ліцензії на профдіяльність надавати аудиторський висновок про його фінансовий стан на кінець останнього повного кварталу, а також надавати інформацію про забезпечення охорони приміщення й захисту інформації тощо.