«Укргідроенерго» збільшило статутний капітал на 1 млрд грнн

ПАТ «Укргідроенерго» збільшило статутний капітал на 1 млрд грн - до 1,118 млрд грн шляхом розміщення акцій існуючої номінальної вартості. Про це йдеться у повідомленні компанії, яке має УНІАН.

Згідно з повідомленням, метою збільшення статутного капіталу є фінансування добудови першої черги Дністровською ГАЕС.

Відповідне свідоцтво Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) видала компанії 25 вересня.

«Міністерство фінансів України здійснило випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі 1 млрд грн з терміном обігу три роки і процентною ставкою на рівні 9,95% річних, і внесло їх від імені держави в оплату додаткових акцій ПАТ «Укргідроенерго», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв раніше УНІАН, 28 травня поточного року ПАТ «Укргідроенерго» ухвалило рішення збільшити статутний капітал на 4,807 млрд грн шляхом розміщення акцій існуючої номінальної вартості.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргідроенерго» створене на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністергідроенерго». Загальна встановлена потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ «Укргідроенерго» належать державі в особі НАК «Енергетична компанія України».

У 2011 році «Укргідроенерго» скоротило чистий прибуток на 36,5%, або на 175,416 млн грн, порівняно з 2010 роком - до 305,12 млн грн.

«Укргідроенерго» у І кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року збільшило прибуток на 50,6% - до 162 млн грн.