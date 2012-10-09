Індекс Української біржі у вівторок знизився на 0,25%, ПФТС – на 0,23%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 9 жовтня, знизився на 0,25% – до 943,87 пункта, повідомили УНІАН ц прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 49 млн. грн, з них на фондовому ринку – 14 млн. грн, на строковому ринку – 35 млн. грн.

Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Центренерго" (-1,13%), підвищення – "Укрнафти" (+1,73%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,23% – до 350,41 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 22,5 млн. грн, з них на ОВДП припало 21 млн. грн, на акції – 1,3 млн. грн.