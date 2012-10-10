ФДМУ шукає оцінювача для держпідприємства «Кремнійполімер»

Фонд державного майна України повторно оголосив конкурс з відбору оцінювача цілісного майнового комплексу Запорізького державного підприємства (ЗДП) «Кремнійполімер». Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 10 жовтня ц.р.

Метою проведення конкурсу є визначення ринкової вартості цілісного майнового комплексу ЗДП «Кремнійполімер» з метою його подальшої приватизації.

Конкурс з відбору оцінювача відбудеться 24 жовтня 2012 р.

Нагадаємо, що в червні 2011 року ФДМУ вже проводив конкурс з відбору оцінювача «Кремнійполімеру». Тоді переможцем конкурсу було визнано компанію ТОВ «Приват-Сервіс» (м.Запоріжжя).

Довідка УНІАН. ЗДП «Кремнійполімер» (м. Запоріжжя) є єдиним в Україні виробником кремнійорганічних продуктів (силіконів). Їх перелік становить понад 200 найменувань.