ФДМУ виставив на продаж завод «Прилив»

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 99,989% держпакета акцій заводу «Прилив», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 10 жовтня п.р.

Початкова вартість пакета акцій підприємства, що виставляється на продаж, становить 9 млн 161 тис. грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається погашення упродовж року з моменту укладення договору купівлі-продажу простроченої заборгованості перед бюджетом з податків і зборів на суму 2 млн 398 тис. грн, а також низки інших платежів.

Конкурс відбудеться 6 листопада п.р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Завод «Прилив» (м. Бердянськ, Запорізька обл.) займається виробництвом електророзподіляючої і контрольної апаратури.

Балансовий збиток підприємства за підсумками першого півріччя 2012 р. становив 1 млн грн, дебіторська заборгованість - 131 тис. грн, кредиторська, - 4,3 млн грн.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 17 вересня 2008 р. затверджено план санації підприємства.