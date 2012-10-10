Список об'єктів, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році, поповнено

Фонд державного майна України (ФДМУ) включив Камиш-Бурунську ТЕЦ, «Сакські теплові мережі» і Сімферопольську ТЕЦ до списку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу в 2012 році, з метою їх подальшої приватизації.

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 10 жовтня п.р.

Довідка УНІАН. Камиш-Бурунська ТЕЦ, «Сакські теплові мережі» і Сімферопольська ТЕЦ є структурними підрозділами державного підприємства «Кримські генеруючі системи».

Державне підприємство «Кримські генеруючі мережі», створене 2000 р., об'єднує 4 кримські теплоелектростанції встановленою потужністю 327 мегават.