Список об'єктів, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році, поповнено
12:13, 10 жовтня 2012Фондовий ринок
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Фонд державного майна України (ФДМУ) включив Камиш-Бурунську ТЕЦ, «Сакські теплові мережі» і Сімферопольську ТЕЦ до списку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу в 2012 році, з метою їх подальшої приватизації.
Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 10 жовтня п.р.
Довідка УНІАН. Камиш-Бурунська ТЕЦ, «Сакські теплові мережі» і Сімферопольська ТЕЦ є структурними підрозділами державного підприємства «Кримські генеруючі системи».
Державне підприємство «Кримські генеруючі мережі», створене 2000 р., об'єднує 4 кримські теплоелектростанції встановленою потужністю 327 мегават.
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