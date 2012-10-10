ФДМУ реалізував на біржі дрібні пакети акцій "Монастириськ-", "Бучач-" і "Зборовгазу"

Фонд державного майна України (ФДМУ) реалізував на фондовій біржі "ІННЕКС" держпакети у розмірі - 5,99% акцій ПАТ "Монастирскгаз", 3,856% ПАТ "Бучачгаз" і 10,974% ПАТ "Зборовгаз", повідомили УНІАН на біржі.

Реалізаційна ціна 5,99% ПАТ "Монастирскгаз" становила 1 тис. 194 грн, 3,856% ПАТ "Бучачгаз" - 233 грн, 10,974% ПАТ "Зборовгаз" - 3 тис. 798 грн.

Всього в усіх конкурсах брало участь два учасники, на біржі не розголошують їх назв.

У зв'язку з відсутністю попиту не відбувся ще один із запланованих на сьогодні приватизаційних аукціонів - з продажу 7,379% акцій ПАТ "Гусятингаз".

Нагадаємо, ФДМУ планує 10-12 жовтня ц.р. реалізувати на фондових біржах міноритарні держпакети акцій 16 газопостачальних компаній.