Alcoa відкрила черговий сезон корпоративних звітів у США - експерт

Публікацією квартальних результатів алюмінієвого гіганта Alcoa у вівторок, 9 жовтня, стартував сезон корпоративних звітів у США.

Про це сказав у коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

За його словами, «судячи з динаміки ринків, оптимізму старт сезону не додав, однак є кілька «але». По-перше, по справжньому сезон розпочнеться лише наступного тижня, коли свої результати будуть представляти десятки компаній. По-друге, сьогоднішнє зниження більшості індексів не виглядає приреченим, продавці можуть відступити в будь-який момент».

П.Ілляшенко також підкреслив, що інвесторам не сподобалися не самі результати компанії Alcoa, які виявилися радше хорошими, а пониження прогнозу світового попиту на алюміній. «Однак, при всій повазі, прогнозне зниження росту попиту з 7% до 6% - це, м'яко кажучи, не серйозно. Якщо економіка Китаю не повернеться до швидших темпів зростання, тоді попит знизиться набагато сильніше, якщо економіка Китаю прискориться, тоді різниці між 6% і 7% не буде», - вважає аналітик.

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