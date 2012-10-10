Мінфін у 2013 році випустить казначейські зобов'язання у гривні

Міністерство фінансів України планує наступного року випуск казначейських зобов'язань, що будуть номіновані як у гривні, так і у валюті.

Як передає кореспондент УНІАН, про заявила директор Департаменту державного боргу Міністерства фінансів України Галина Пахачук на прес-конференції, присвяченій початку випуску 10 жовтня поточного року казначейських зобов'язань для населення, номінованих у доларах США.

«Якщо у поточному році ми плануємо на 200 млн дол., то наступного року ці казначейські зобов'язання випускатимуться як у доларах, так і в гривнях», - сказала вона.

Щодо вартості випуску казначейських зобов'язань, представник Мінфіну уточнила, що випуск одного зобов'язання номіналом у 500 дол., у паперовому вигляді становить 6 грн. Комісійні «Ощадбанку» становитимуть 0,5% від суми проданих КЗ.

За її словами, передбачено достроковий зворотний викуп банком цих паперів.

Г.Пахачук запевнила у тому, що «Ощадбанк» викуплятиме казначейські зобов'язання не нижче від їх номіналу.

Кажучи загалом про плани державних запозичень на 2013 рік, вона зазначила, що вони будуть приблизно на рівні поточного року.

«На 2013 рік ми вже маємо прогнозні цифри, вони будуть приблизно на рівні 2012 року», - сказала Г.Пахачук, при цьому нагадавши, що на 2012 рік обсяг державних запозичень запланований у розмірі 98 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України очікує, що реалізація першої серії казначейських зобов'язань на 100 млн дол., яка почалася 10 жовтня поточного року через «Ощадбанк», буде завершена упродовж двох місяців.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів випустити казначейські зобов'язання для населення на 200 млн доларів під 9,2%.

Згідно з постановою (№836 від 5 вересня), випуск казначейських зобов'язань здійснюється серіями А і Б строком на 24 місяці і номінальною вартістю 500 доларів.

Обсяг кожної серії становить 100 млн доларів США. Сертифікат містить чотири піврічні купони. Розмір доходу за кожним купоном становить 23 долари США.

Первинне розміщення проводитиметься через “Ощадбанк”. Крім того, банк проводитиме двостороннє котирування цих паперів, як на їх продаж, так і на придбання.

Нагадаємо, що на початку липня парламент дозволив здійснювати емісію казначейських зобов'язань України в іноземній валюті для населення, прийнявши ухваливши Закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо казначейських зобов'язань». Документом були внесені поправки до Податкового кодексу, згідно з яким інвестиційний дохід по КЗ звільняється від оподаткування.