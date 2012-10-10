НКЦПФР розробила механізм припинення діяльності на ринку депозитаріїв цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) завершує роботу зі створення механізму припинення діяльності на ринку депозитаріїв цінних паперів. Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, відповідне рішення комісії було ухвалене 2 жовтня 2012 р.

Як відзначили в комісії, проект створювався регулятором в першу чергу з метою нормативно закріпити можливість припинення діяльності депозитаріїв і захистити права інвесторів на цінні папери, що зберігаються в депозитарних установах. Зокрема, документ визначає порядок визначення депозитарію-правонаступника, прописує порядок дій у разі припинення діяльності, механізм передачі на зберігання баз даних, архіву тощо, а також контроль за виконанням учасниками ринку норм положення.

За інформацією комісії, на даний час документ вже узгоджений з профільними міністерствами і відомствами, а також з учасниками ринку.