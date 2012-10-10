Український фондовий ринок у середу продовжив падіння

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 10 жовтня, знизився на 1,19% – до 932,60 пункта, повідомили УНІАН ц прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 59 млн. грн, з них на фондовому ринку – 28,4 млн. грн, на строковому ринку – 30,9 млн. грн.

Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Мотор Січі" (-2,32%), "Центренерго" (-2,04%), "Азовсталі" (-2,01%), лідерами підвищення – акції Єнакіївського метзаводу (+3,64%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,31% – до 349,33 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 26,4 млн. грн.