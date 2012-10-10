Індекс Української біржі знижується вже третю сесію поспіль – експерт

Зниження індексу Української біржі фіксується вже третю сесію поспіль.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій Бєлясов.

За його словами, торги на Українській біржі в середу, 10 жовтня, проходили в негативному ключі. При цьому слабкі спроби індексу UX закріпитися в плюсі фіксувалися лише на старті торгів. Більшість індексних паперів біржі завершили сесію зниженням котирувань.

Як підкреслив аналітик, «учасники вітчизняного ринку, як завжди, укладали операції з оглядом на кон'юнктуру провідних світових бірж, де сьогодні переважав песимізм». Старт виявився невдалим – компанія Alcoa, яка традиційно відкриває сезон, за підсумками липня-вересня одержала 143 млн. дол. чистого збитку проти чистого прибутку у розмірі 172 млн. дол. за аналогічний період минулого року, а також знизила прогнози щодо майбутніх фінансових показників.

На думку С.Бєлясова, «упевненість інвесторів щодо результативності дій ЦБ для стимулювання економік тане на очах, підсилюючи тим самим напруженість на боргових ринках. Зокрема, Італія під час розміщення короткострокових векселів знову зіштовхнулася з подорожчанням вартості запозичень».

Аналітик відзначив, що важливої макростатистичної звітності, яка могла б переламати негативні тенденції на ринку, в середу не публікувалося. При цьому статистика, що виходила у вересні-жовтні, окрім даних щодо ринку праці США, не відзначається позитивом. Хоча напередодні президентських виборів чимало інвесторів скептично ставляться до даних Мінпраці США.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів в середу, 10 жовтня, знизився на 1,19% – до 932,60 пункта. Загальний обсяг торгів становив 59 млн. грн.

Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, Української біржі стали цінні папери "Мотор Січі" (-2,32%), "Центренерго" (-2,04%), "Азовсталі" (-2,01%), лідерами підвищення – акції Єнакіївського метзаводу (+3,64%).

Індекс ПФТС впав на 0,31% – до 349,33 пункта. Загальний обсяг торгів становив 26,4 млн. грн.