Український ринок акцій уперше з початку тижня демонструє зростання

На українському ринку акцій вперше з початку тижня спостерігається зростання. Як повідомляє сайт Української біржі, індекс UX станом на 12:03 за київським часом виріс на 0,33% - до 935,68 пункту.

Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,40% - до 5799,74 пункту, німецький DAX підвищився на 0,56% - до 7245,89 пункту, французький CAC-40 знизився на 0,29% - до 3375,61 пункту.

Нагадаємо, агентство Standard & Poor's у середу знизило суверенний кредитний рейтинг Іспанії до "ВВВ-", тобто майже до "непридатного" ​​рівня, пославшись на поглиблення рецесії, яка обмежує здатність уряду стримувати спад.

Водночас Міжнародний валютний фонд закликав багаті країни до швидких дій, оскільки європейська боргова криза затягується, а США і Японія показують лише незначні успіхи в боротьбі з дефіцитом бюджету.