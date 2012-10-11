На біржі продано держпакети п'яти газопостачальних компаній

Фонд державного майна України (ФДМУ) реалізував на Східно-Європейській фондовій біржі такі держпакети акцій: 7,013% акцій ПАТ «Криворіжгаз», 7,6% ПАТ «Рівнегаз», 6,341% «Закарпатгазу», 1,357% ПАТ «Заліщикигаз», 4,959% ПАТ «Тернопільміськгаз», повідомили УНІАН на біржі.

Реалізаційна ціна 7,013% акцій ПАТ «Криворіжгаз» становила 368 тис. грн, 7,6% ПАТ «Рівнегаз» - 1 млн. 300 тис. грн, 6,341% «Закарпатгазу» - 152 тис. грн, 1,357% ПАТ «Заліщикигаз» - 653 тис. грн, 4,959 % ПАТ «Тернопільміськгаз» - 255,6 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю попиту не відбувся ще один із запланованих на четвер, 11 жовтня, приватизаційних аукціонів - із продажу 0,708% ПАТ «Тернопільгаз».

Нагадаємо, ФДМУ планує 10-12 жовтня ц.р. реалізувати на фондових біржах міноритарні держпакети акцій 16 газопостачальних компаній.