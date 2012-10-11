Контрольний пакет акцій "Волиньобленерго" виставлять на приватизацію цього року

Кабінет Міністрів України вніс 75% акцій ПАТ "Волиньобленерго" в перелік енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, держпакети акцій яких підлягають приватизації в 2011-2012 рр.. Про це йдеться в урядовій постанові від 10 жовтня 2012 року, текст якого оприлюднено на сайті КМУ.

Уряд також доручив НАК "Енергетична компанія України" передати Фонду державного майна України 75% акцій ПАТ "Волиньобленерго" для подальшої приватизації без збереження блокпакета в держвласності.

Нагадаємо, міністерство енергетики та вугільної промисловості раніше розробило проект постанови Кабінету Міністрів, згідно з яким Фонду державного майна передається 75% акцій енергопостачальної компанії "Волиньобленерго" для подальшої приватизації.

Таким чином, Міненерго пропонує продати всі акції «Волиньобленерго», які належать державі, хоча попередні приватизаційні конкурси передбачали збереження в держвласності 25% пакетів енергопостачальних компаній.

Раніше Кабмін виключив «Волиньобленерго» з переліку стратегічних підприємств.

Наразі 75% «Волиньобленерго» передано до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 21,19% акцій належить кіпрській Garensia Enterprises Limited, яку контролює російський бізнесмен Костянтин Григоришин.

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