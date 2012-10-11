Індекс Української біржі знизився на 0,4%, індекс ПФТС - на 1,18%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 11 жовтня, знизився на 0,4% - до 928,88 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 70,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 30,2 млн грн, на строковому ринку - 40,3 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Мотор Січі" (-1,70%), "Райффайзен Банку Аваль" (-1,79%), "Азовсталі" (-1,41%), лідерами підвищення - акції Єнакіївського метзаводу (+7,96%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,18% - до 345,21 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 44,7 млн грн.