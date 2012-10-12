Cisco придбала компанію vCider

Компанія Cisco (США) придбала приватну компанію vCider (США), повідомили УНІАН в прес-службі компанії Cisco.

Компанія vCider займається розробкою технології накладення віртуальних мереж для створення безпечної інфраструктури центрів обробки даних. Ця компанія розробила багатокористувацький розподілений контролер віртуальної мережі. vCider увійде до складу підрозділу хмарних обчислень Cisco (Cloud Computing) з прямим підпорядкуванням його директору за технологіями Лью Такеру і стане основним інструментом розвитку платформи Cisco Open Network Environment (CiscoONE), зокрема проекту OpenStack. Код та технологія vCider будуть інтегровані в розробки Cisco в рамках мережевого сервісу OpenStack Quantum.

Довідка УНІАН. Компанія Cisco (США) - один зі світових лідерів в галузі мережевих технологій. Виручка компанії в 2011 фінансовому році становила 46,1 млрд дол.