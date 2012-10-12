На українському фондовому ринку стався обвал

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 12 жовтня, впав на 5,44% - до 878,35 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 98,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 36,1 млн грн, на строковому ринку - 62,5 млн грн.

Лідерами зниження серед найбільш активно торгуються акцій стали цінні папери "Азовсталі" (-8,08%) і "Центренерго" (-7,61%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів опустився на 2,20% - до 337,63 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 138,6 млн грн, з них на ОВДП припало 58,3 млн грн, на акції - 36,8 млн грн.

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