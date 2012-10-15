WIG-Ukraine минулого тижня втратив майже 4%. WIG-Poland просів на 1,2%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG-Ukrainе завершив минулий тиждень зниженням на 3,7%, фактично знівелювавши досягнуте за перший тиждень жовтня зростання, і закрився на рівні близько 0,5% вище за початок поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, падіння індикатора українських компаній на польському фондовому ринку перевищило зниження головних індексів, що втратили за останні п'ять торгових сесій від 0,65 до 1,5%.

Індекс польських компаній WIG-Poland просів на 1,2%, але з початку року його зростання становить майже 1,6%.

WIG-Ukrainе завершив п'ятницю, 12 жовтня, на рівні 712,22 пункта.

Серед українських компаній за минулий тиждень подорожчали папери тільки виробника молочної продукції Industrial Milk Company (+0,4%), які також продемонстрували найбільше зростання з початку 2012 року - на 94%.

Акції інших компаній з України подешевшали в межах від 2,5% до майже 9%.

Серед лідерів падіння опинилися Agroton (-8,8%), Coal Energy (-6,4%) і Astarta (-4,3%).

C початку поточного року подорожчали папери чотирьох з одинадцяти компаній, що входять до WIG-Ukrainе.

Крім IMC, це Ovostar Union (+40%), Astarta (25%) і Milkiland (+18%).

Акції інших компаній подешевшали від 6% до майже 70%, а до трійки антилідерів увійшли Westa (-67%), Sadovaya Group (-44%) і Agroton (-36%).

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine, який втратив за першу половину поточного року більш як 8%, до кінця серпня додав близько 16%, після чого знову почав знижуватися, зменшивши до кінця вересня зростання до менш як 10%.

Довідка УНІАН. До створеного Варшавською фондовою біржею на початку травня минулого року індексу українських компаній входять 11 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польського фондового ринку.

Індекс, який стартував з тисячі пунктів, досяг свого мінімального значення у травні поточного року на рівні близько 590 пунктів.